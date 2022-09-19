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TOKİ geç başvuru tarihi ve şartları nedir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları

TOKİ geç başvuruları ne zaman? TOKİ geç başvuru şartları neler? Sosyal konut projesinin başlamasıyla birlikte son başvuru tarihinin kaçırılması veya şartların son başvuru tarihine kadar yerine getirilmemesi durumunda geç başvuru tarihi ve şartlarını merak ediyor. İşte merak edilip araştırılanlar...

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  • TOKİ geç başvuru tarihi ve şartları nedir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları

    TOKİ geç başvuru şartları nelerdir? TOKİ geç başvuru tarihleri belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvurularını henüz yerine getiremeyenler, tarihi kaçırmaları durumunda geç başvuru yapıp yapamayacaklarını merak edip araştırıyor. İşte TOKİ başvurularıyla ilgili merak edilen detaylar...
  • TOKİ geç başvuru tarihi ve şartları nedir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
  • TOKİ geç başvuru tarihi ve şartları nedir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama.

    stanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • TOKİ geç başvuru tarihi ve şartları nedir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları

    TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ geç başvuru tarihi ve şartları nedir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları

    TOKİ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

    TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili planlanan bir geç başvuru tarihi bulunmuyor.  Dolayısıyla TOKİ geç başvuru şartları ve TOKİ geç başvuru tarihinden bahsetmek de söz konusu değil.

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