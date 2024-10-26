AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine…

Tarihin en büyük iyileştirme operasyonu hız kesmeden devam ediyor!

Depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerimizde yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunu daha, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla çekilecek kura ile hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

Bugüne kadar teslim edilen 101.254 konut ile birlikte toplam 130 bin 565 afet konutunu teslim etmiş olacağız.

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir.

Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile Milletimizin yanında olmaya; afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz.

Hep birlikte, Türkiye!''