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        TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? Hatay TOKİ kura çekimi nereden izlenir?

        TOKİ Hatay kura çekilişi kuraya katılacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hatay deprem konutları için yapılacak kura çekimi canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Peki TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman ve nereden izlenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:56
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        TOKİ Hatay deprem konutları inşaası için detaylar belli oldu. Kura çekimi canlı yayın üzerinden yapılacak. İşte detaylar

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        TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        TOKİ Hatay kura çekilişinin 12 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Kura çekilişi başlayınca aşağıdaki canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        TOKİ HAKKINDA

        TOKİ, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur

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