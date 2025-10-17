TOKİ indirim kampanyasında son güne gelindi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanya başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlatılan TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular bugün sona eriyor. Bu kampanyadan satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olanlar, taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri başvuru yapabiliyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak. Peki TOKİ yüzde 25 indirim kampanya başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
TOKİ indirim kampanyasında son güne gelindi. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar bugün mesai bitimine kadar TOKİ başvurularını tamamlayabilir. Borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen TOKİ alıcıları için başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasında taksit sayısı 12 ay ve daha az olan gayrimenkul sahipleri indirim kapsamında olmayacak. İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru ekranı ve tüm detaylar
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında bankalar aracılığıyla alınıyor.
Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.
KİMLER TOKİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİR?
Kampanyadan bütün borcunu kapatan vatandaşların yanı sıra borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak koşuluyla peşin ödeme yapanlar da kısmi olarak yararlanıyor.
Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları gerekiyor. İlgililerin geriye dönük taksit ve emlak vergisinin olmaması şartı da bulunuyor.
Kampanyadan, satışları 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılan ve geri ödeme taksitlerinin en geç aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanıyor.
Başvuru esnasında site yönetiminden alınacak ''Borcu yoktur'' belgesi ve belediyelerden temin edilecek emlak beyan değerini belirtir belge de olmalı.