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TOKİ iş yeri başvuruları başlıyor! İşte, başvuru şartları ve başvuru ekranı...

TOKİ iş yeri başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. TOKİ Sosyal Konut 'İlk evim ilk iş yerim' kampanyası ile birlikte 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri satışa çıkacak. Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesinden yaralanmak isteyenler TOKİ işyeri başvuru şartları, tarihleri ve ücreti hakkında araştırma yapıyor. İşte, 2022 TOKİ iş yeri başvuru ekranı...

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  • TOKİ iş yeri başvuru ekranı: 2022 TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler?

    TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler? araştırılmaları hız kazandı. 10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ iş yeri başvuruları 7 Kasım'a kadar devam edecek. Sosyal Konut Projesi'nden yararlanarak iş yeri sahibi olmak isteyenler başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. İşte, 2022 e-Devlet TOKİ iş yeri başvuru ekranı ve başvuru şartları...
  • TOKİ iş yeri başvuru ekranı: 2022 TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler?

    TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    TOKİ iş yeri başvuruları 10 Ekim’de başlayacak ve 7 Kasım 2022’de sona erecek.
  • TOKİ iş yeri başvuru ekranı: 2022 TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler?

    TOKİ İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    TOKİ iş yeri başvurusu e-Devlet sistemi ve ya Halk Bankası, Ziraat Bankası  üzerinden gerçekleştiriliyor.

    TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ iş yeri başvuru ekranı: 2022 TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler?

    TOKİ İLK İŞ YERİM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    • TC Vatandaşı olmak

    • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

    • 18 yaşını doldurmuş olmak

    • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

    • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması
  • TOKİ iş yeri başvuru ekranı: 2022 TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler?

    TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR?

    • İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

    • Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)
  • TOKİ iş yeri başvuru ekranı: 2022 TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler?

    TOKİ İLK İŞ YERİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ ilk iş yerim projesi başvuru ücreti 2000 TL olarak belirlendi.

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