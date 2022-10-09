TOKİ iş yeri başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve başvuru şartları neler? araştırılmaları hız kazandı. 10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ iş yeri başvuruları 7 Kasım'a kadar devam edecek. Sosyal Konut Projesi'nden yararlanarak iş yeri sahibi olmak isteyenler başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. İşte, 2022 e-Devlet TOKİ iş yeri başvuru ekranı ve başvuru şartları...