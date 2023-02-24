TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler liste, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 50 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ kura çekimi tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Avrupa Yakası'nda yer alan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenler listesi...