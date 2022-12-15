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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde 2022?

TOKİ kuralarında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği çekilişlerde sıra İstanbul'a geldi. Söz konusu durumla ilgili en çok; TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

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  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: Aralık TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri

    TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih gelip çattı. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini kapsayan çekilişe dair en çok merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: Aralık TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini kapsıyor.

    Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

     
  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: Aralık TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri

    BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kuraları ilk olarak 7 Kasım'da başlamıştı.

    Kasım ayı boyunca devam eden çekilişlerle birlikte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde inşa edilecek evler, hak sahiplerine teslim edildi. 

    Şimdi sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine geldi. 

     
  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: Aralık TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri

    TOKİ 4. ETAP KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    4. etap sosyal konut kura çekilişi 12 - 19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

    12 - 19 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

    12 Aralık: Kayseri ve Samsun

    13 Aralık: Samsun ve Amasya

    14 Aralık: Samsun ve Çorum

     
  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: Aralık TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri

    15 Aralık: Çorum ve Ordu

    16 Aralık: Ordu ve Sivas

    17 Aralık: Sivas ve Giresun

    18 Aralık: Sivas

    19 Aralık: Tokat

    NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

     
  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: Aralık TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri

    SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LINKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: Aralık TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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