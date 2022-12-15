TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih gelip çattı. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini kapsayan çekilişe dair en çok merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...