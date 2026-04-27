TOKİ İstanbul kura çekilişi isim listesi açıklandı! TOKİ İstanbul 100 bin konut kura sonuçları sorgula
TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı ve binlerce kişinin merakla beklediği etaplar geride kaldı. 27 Nisan 2026 itibarıyla gerçekleştirilen 3. gün çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul genelindeki sosyal konut projelerinde hak sahipleri netleşti. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından sonuçlar anlık olarak erişime açılırken, başvuru sahipleri TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı üzerinden isim listelerini ve hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi ve e-Devlet sonuç sorgulama detayları…
TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden İstanbul başvurularına ilişkin detaylar erişime açıldı. 3 gün süren kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlar e-Devlet üzerinden TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesine ulaşmaya başladı. Yoğun ilgi gören sosyal konut projelerinde hak sahipliği belirlenirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte "TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusu yeniden gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. İşte 27 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları, isim listesi detayları ve tüm sorgulama adımları…
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!
TOKİ tarafından İstanbul genelinde gerçekleştirilen sosyal konut kura çekilişi, 3 gün süren maratonun ardından tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılan çekilişlerde binlerce başvuru sahibi arasından hak sahipleri belirlenirken, süreç boyunca ilçe ilçe kura sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yoğun ilgi gören projede vatandaşlar, açıklanan sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor.
İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!
TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından açıklandı.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edildi. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını TOKİ hesabı üzerinden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.