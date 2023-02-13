Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ açıkladı: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, ertelendi mi?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 1+1 2+1 ve 3+1 olmak üzere 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. İşte, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçlarına ilişkin yapılan son dakika açıklama...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük depremin ardından TOKİ kura çekimi takvimi araştırmaları hız kazandı. Sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1  olmak üzere 250 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları henüz açıklanmazken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin açıklama...
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI!

    İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. TOKİ kura çekimi sonuçları TOKİ'nin internet sitesinden yayınlandı.
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    YENİ ETAP KURA TAKVİMİ YAYINLANMIŞTI!

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak adlandırılan TOKİ kuralarında yeni etap başladı. İşte il il TOKİ kura tarihleri;

    30 - 31 Ocak: Aydın 3 bin 72 konut 

    1 Şubat: Çanakkale 1290 konut

    1 - 3 Şubat: Manisa 4 bin 94 konut

    4 Şubat: Uşak 1050 konut

    5 - 6 Şubat: Kütahya 2 bin 280 konut

    7 - 8 Şubat: Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

    6-13 Şubat: İzmir

    11 Şubat: Edirne 

    12 Şubat: Kırklareli 

    13-14 Şubat: Tekirdağ  
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

    Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

    Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA TAMAMLANACAK

    Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ | 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.