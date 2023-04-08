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TOKİ İstanbul kuraları canlı yayında çekiliyor! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibi belirleniyor!

TOKİ İstanbul kura çekim sonuçları, 8 Nisan Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi başvurusunda bulunanlar canlı yayın izleme ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarını takip edebilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi kazanan isim listesinin açıklanmasının ardından Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de inşa edilecek 28 bin 340 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte 8 Nisan 2023 Avrupa Yakası TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

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  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 8 Nisan 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ İstanbul kural çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. Emekeli, engelli, genç ve diğer kategorilerinde 2+1 ve 3+1 başvuruları alınırken 20 bin 920 konutun inşa edileceği Tuzla'da kuralar 16 ila 29 Mart günleri arasında gerçekleştirildi. Çatalca'da 30 Mart'ta gerçekleştirilen kura çekilişleri Silivri Selimpaşa'da da devam etti. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi ise 19 Nisan'da sona erecek. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi...
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 8 Nisan 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    ÇEKİLİŞ 19 GÜN SÜRECEK

    TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

    İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

    TOKİ ARNAVUTKÖY - BAŞAKŞEHİR - ESENLER KURASI CANLI YAYIN İZLE
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 8 Nisan 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar e-Devlet TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kazanan isim listesini görebilecek.

    TOKİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 8 Nisan 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

    İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. TOKİ 2023 İstanbul takvimine göre Çatalca konut kurası 30 Mart 2023 tarihinde çekilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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