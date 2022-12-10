TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimlerinde sıra megakent İstanbul'a geldi. TOKİ'ye başvuran vatandaşlar heyecanla TOKİ İstanbul kura çekimini bekliyor. Bu kurayla beraber Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut, ev sahibini bulacak. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? İşte, tüm detaylar...