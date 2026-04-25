TOKİ İstanbul kurası canlı izle! TOKİ İstanbul kura çekimi başladı!
TOKİ İstanbul kura canlı izle ekranı 25 Nisan itibarıyla yoğun şekilde araştırılıyor. "TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklancak" soruları gündemin ilk sırasına yerleşirken, adaylar bir yandan da TOKİ İstanbul kura sonucu isim listesi PDF yayınlandı mı, sonuçlar açıklandı mı, e-Devlet sorgulama ekranı nerede? sorularına yanıt arıyor. 100 bin sosyal konut için yapılacak kura çekilişine saatler kala tüm detaylar, canlı yayın bilgisi ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde..
TOKİ İstanbul kurası canlı izle aramaları 25 Nisan 2026 Cumartesi günü öğle saatleri itibarıyla zirveye çıktı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde vatandaşlar, "TOKİ İstanbul kura çekimi başladı mı, saat kaçta başlayacak, canlı yayın linki nerede, YouTube yayını var mı?" sorularına yoğunlaşmış durumda. Özellikle kura saatinin yaklaşmasıyla birlikte "TOKİ İstanbul kurası saat kaçta başlayacak?", "TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı", “TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir?” gibi sorgular Google’da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!
TOKİ İstanbul kurası bugün gerçekleştiriliyor. 100 bin konut için kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü yapılıyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı takip edilecek.
Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını TOKİ hesabı üzerinden öğrenebilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kurası, TOKİ resmi internet sitesinde yer alan kura sıra numarasına göre çekilecek. TOKİ İstanbul kura sıra numarası, talep.toki.gov.tr/500binkonut/ sayfasında yer alan PDF isim listeleri üzerinden görüntülenebilecek.
İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.