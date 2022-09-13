Merakla beklenen TOKİ Sosyal Konut Projesinde her gün detaylar belli oluyor. Bugün (13 Eylül) günü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların yarın başlayacağını duyurdu. Konut arsası almak isteyenler vatandaşlar "TOKİ konut arsası aylık taksitleri ve peşinat ödemesi ne kadar?" diye araştırmaya başladı. TOKİ konut arsasına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

TOKİ KONUT ARSASI AYLIK TAKSİTLERİ NE KADAR?

TOKİ konut arsasına başvuru yapmak için 500 TL başvuru bedeli ödemeniz gerekiyor.

TOKİ konutlarının aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağının altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4800-9600 TL, diğer illerde ise 4200-8400 TL olacak

TOKİ KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan şartlar şu şekilde;

T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.



Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

TOKİ KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ NELERDİR?

TOKİ'den ev almak isteyen vatandaşlar, 14 Eylül ile 31 Ekim 2022 arasında başvurularını yapabilir. Proje kapsamında konut, konut arsası ve sanayi siteleri inşa edilecek.

TOKİ KONUT PROJESİNDE KİMLERE KONTENJAN AYRILDI?

Gençler - yüzde 20

Emekliler - yüzde 20

Şehit Yakınları - yüzde 5

Engelliler - yüzde 5

Diğer Vatandaşlarımız - yüzde 50

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İL İL KONUT FİYATLARI 2022

* İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2700 TL'den başlıyor.

* Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1540 TL'den başlıyor.

* Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2596 TL olarak belirlendi.

* Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1533 TL'den başlayacak.

* Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1541 TL’den başlıyor.

* Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2062 TL'den başlıyor.

* Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1928 TL'den başlayacağı açıklandı.

* Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1482 TL'den başlayacak.

* Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1656 TL'den başlıyor.

* Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

* Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1649 TL'den başlıyor.

* Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

* Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

* Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2052 TL.

* Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2200 TL'den başlıyor.

* Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

* Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1433 TL olarak belirlendi.

* Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1899 TL olarak belirlendi.