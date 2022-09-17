Tarihin en büyük sosyal konut projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 250 bin konutun satışa çıkarıldığını açıkladı. TOKİ başvurularının başlamasının ardından “Hangi ile ne kadar konut yapılacak?” araştırmaları hız kazandı. Ucuz konut projesi dar ve orta gelirli ailelere, uygun fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla daire sahibi olma imkanı sunacak. Öte yandan TOKİ sosyal konut listesi il il ve ilçe ilçe olarak yayınladı. İşte, 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde ilçe ilçe TOKİ konut listesi…