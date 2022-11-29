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TOKİ kura tarihleri: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde il il canlı şekilde ve noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura çekiminde aralık ayının başında yeni bir etap başlayacak. 11 il için kura çekimlerinde sona gelinirken TOKİ kura takvimi yenilendi. İşte detaylar...

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  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    TOKİ kura takvimi yenilendi. Üçüncü etap kuraları için tarihler TOKİ'nin resmi hesabı üzerinden yayınlandı. 30 Kasım'da başlayan ve aralık ayında sürecek olan yeni çekilişleri haberimizde derledik. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ kuralarında yeni etap dönemi...
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    TOKİ KURALARINDA YENİ ETAP BAŞLIYOR!

    Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.

    28 Kasım'a kadar süren ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekildi.
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 23 ilde 50 bin 302 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

    1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH AÇIKLANDI

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

    Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.  Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilen 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi.
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

    8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

    10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

    11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

    15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

    16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut 

    17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut 

    18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

    19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

    20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.

    21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

    22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

    23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

    26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

    8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

    9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

    10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

    13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut 

    17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut 

    18 Kasım Cuma: Gaziantep 1.124 konut

    19 Kasım Cumartesi: Gaziantep 700 konut

    20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

    24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

    28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut
  • TOKİ kura ARALIK TAKVİMİ tarihleri: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama öğrenme

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Şimdiye kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.

    İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ise bekleniyor.

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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