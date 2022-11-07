ŞIRNAK KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ Şırnak kura çekilişi canlı yayını ile 1450 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.