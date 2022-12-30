93 BİN 392 VATANDAŞ HAK SAHİBİ OLDU

45 ilde gerçekleştirilen TOKİ çekiliş kuralarında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorilerden vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlarda hak sahibi oldu.