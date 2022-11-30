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TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Aralık ayı için yeni TOKİ kura takvimi belirlenerek 3. etaba giriş yapıldı. Canlı şekilde noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura sonuçlarında sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

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  • TOKİ kura sonuçları: 2022 TOKİ kura başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kura sonuç sorgulama ekranı

    TOKİ kura takviminin yenilenmesi ile TOKİ'de yeni etap başladı. İlk olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da başlayan TOKİ kura çekilişi 1 - 7 Aralık tarihlerinde 7 ilde devam edecek. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile "TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı...
  • TOKİ kura sonuçları: 2022 TOKİ kura başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kura sonuç sorgulama ekranı

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. 
  • TOKİ kura sonuçları: 2022 TOKİ kura başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kura sonuç sorgulama ekranı

    Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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