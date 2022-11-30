TOKİ kura takviminin yenilenmesi ile TOKİ'de yeni etap başladı. İlk olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da başlayan TOKİ kura çekilişi 1 - 7 Aralık tarihlerinde 7 ilde devam edecek. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile "TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı...