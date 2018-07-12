Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuttan 934'ünün kura çekimi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi görüntüleme nasıl yapılır? İşte 2018 TOKİ İstanbul Silivri kura çekiliş sonuçları sorgulama...

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (2+1 KURA SONUCU)

Bin 356 konutun 934 adeti alt gelir grubu, 422 adedi ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Projede ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. Alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adeti sadece emekli vatandaşlara ayrıldı.

422 BİN KONUTUN KURASI BUGÜN

Alt gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 934 konutun kurası 11 Temmuz'da yapılırken orta gelirli vatandaşlara sunulan 422 konutun kurası 12 Temmuz'da yine Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Ev sahibi olanların isim listesi yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

20 BİN 101 BİN BAŞVURUYAPILDI

Vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Alt gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru gelirken, orta gelirli vatandaşlara sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı. Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta 2 bin 933 başvuru, şehit yakını ve gazilerden 28 başvuru, engelli vatandaşlar ise 894 başvuru yapıldı.