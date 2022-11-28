TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da başlayan TOKİ kura çekiminde gözler sonuçlara çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak adlandırılan TOKİ'de kura sonuçları sorgulamasının nasıl yapıldığına dair ayrıntıları haberimizde paylaştık. İşte detaylar...