TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül günü itibarıyla alınmaya başladı. Ucuz konut projesinde uygun taksitler ve ödeme kolaylığıyla daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini 31 Ekim tarihine kadar Halkbank, Ziraat Bankası şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. 3+1 ve 2+1 ev başvurularını tamamlayanlar "TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkında merak edilenler...