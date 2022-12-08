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TOKİ kura takvimi yenilendi! İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 30 Kasım'da gerçekleştirilen İstabul Tuzla TOKİ kurası sonrasında il il TOKİ kura tarihleri araştırmaları hız kazandı. Noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen 8 - 18 Aralık yeni TOKİ kura takvimini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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  • TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonucu sorgula

    Aralık ayına girilmesiyle birlikte güncellenen kura takviminde sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 8 - 18 Aralık kura takvimi hafta başında yayınlandı. İşte 2022 il il TOKİ kura tarihleri ile TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı...
  • TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonucu sorgula

    TOKİ KURA ÇEKİMİ SÜRÜYOR!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması sonrasında ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Şırnak'ta başladı.

    8 Aralık 2022 Perşembe Aksaray ve Çankırı kura çekilişi düzenleniyor. Kura çekimi noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.
  • TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonucu sorgula

    TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    Haftalık olarak açıklanan TOKİ kura tarihlerinde yeni haftanın takvimi belli oldu. 13 ilde düzenlenecek 8 - 18 TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

    8 ARALIK 2022 SAAT: 10:00 - ÇANKIRI

    8 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- AKSARAY

    9 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- KASTAMONU

    9 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- NİĞDE

    10 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- SİNOP

    10 - 11 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- KAYSERİ
  • TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonucu sorgula

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonucu sorgula

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
  • TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonucu sorgula

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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