Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak adlandırılan TOKİ kuralarında takvim yakından takip ediliyor. TOKİ 5. etap kuraları Ankara ve Hatay'da başladı. Peki, hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek ve TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ocak ayı TOKİ kura takvimi...