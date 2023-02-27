TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

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