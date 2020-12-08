Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ),31 ilde 133 konut ile 21 ilde 107 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Konutlar arasında 69 bin liradan açık artırmaya girecek olanlar bile var. Peki, TOKİ müzayedesi en zaman? İşte, merak edilen detaylar...

TOKİ MÜZAYEDESİ NE ZAMAN?

Açık artırma 17 Aralık 2020, Perşembe günü yapılacak. Saat 11.00’da konutlar için, saat 15.00’da iş yerleri için açık artırma yapılacak.

Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

MÜZAYEDEYE ÇIKAN KONUTLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KONUTLAR HANGİ İLDE

Alıcılar, Ankara, Adana, Aksaray, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bursa, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan konutlara %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Ayrıca, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Trabzon ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.