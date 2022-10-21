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Haberler Emlak TOKİ'nin indirim kampanyasından 35 bin kişi yararlandı
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TOKİ'nin indirim kampanyasıyla 35 bin kişi borcunu kapattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasıyla 35 bin 257 kişinin borcunu kapatarak tapusunu aldığını bildirdi

TOKİ'nin indirim kampanyasından 35 bin kişi yararlandı
35 bin kişi borcunu kapatıp tapu aldı
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HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin geçen ay başlayan ve 19 Ekim'de sona eren yüzde 25 indirim kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ’mizle vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. 23 Eylül’de başlayan, dün sona eren indirim kampanyamızdan 38 bin 532 vatandaşımız yararlandı. 35 bin 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu. Ne yapıyorsak milletimiz için" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam edenler için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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