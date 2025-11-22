TOKİ ödeme planı 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım tarihi itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile TOKİ konut projesinde 2+1 ve 1+1 konutların peşinat tutarı ve aylık ödeme planını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ peşinat tutarını ve taksit ödemelerin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. "Yüzyılın Konut Projesi" ile dar gelirli aileler uygun ödeme şartları ile ev sahibi yapılması amaçlanacak. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl olacak?" İşte 2025 TOKİ ödeme planı...
'Yüzyılın Konut Projesi' TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı başvurularının başlamasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesiyle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla evler satışa sunacak. Başvuru işlemlerinin sona ermesiyle sonuçlar, kura çekiminin ardından isim listesi ile açıklanacak. Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar yatay mimariye uygun yapılacak. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl olacak, peşinat ne kadar?" İşte detaylar...
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?
Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.
İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.
YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.