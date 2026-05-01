TÜRK-İş'ten Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde 1 Mayıs açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İş) üyeleri Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat basın açıklamasında, "Yalnızca sorunları değil, umudu da büyütmek için buradayız. Farklı iş yerlerinden gelmekteyiz ancak hepimizi birleştiren ortak bir gerçek bulunmaktadır. Bu ülkenin değerlerini de geleceğini de emeğimizle biz kurmaktayız. Kamuda çalışan tüm işçilerin eşit haklara ve güvenceli çalışma koşullarına kavuşması sağlanmalıdır. Bu mağduriyet artık sona erdirilmelidir" dedi.