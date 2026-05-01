        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ ÖDEME PLANI 2026: TOKİ ödeme planı nasıl olacak, taksit ödemeleri ne zaman başlıyor?

        TOKİ ödeme şartları 2026: TOKİ ödeme planı nasıl olacak, taksit ödemeleri ne zaman başlıyor?

        TOKİ İstanbul kura çekiminin ardından hak sahipleri ödeme planını araştırmaya başladı. Ev sahibi olmaya hak kazanan binlerce vatandaş, "TOKİ taksitleri ne kadar olacak, TOKİ ödeme planı nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıyan TOKİ ödeme şartları, projeye göre farklılık gösterebiliyor. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak nitelenen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 1+1 ve 2+1 daireler yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla hak sahipleri ile buluşacak. İşte 2026 TOKİ ödeme planı...

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 22:54 Güncelleme:
        1

        TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme planına çevrildi. Kura sonucu isim listesine göre hak sahibi olan vatandaşlar, taksit tutarları, peşinat oranı ve ödeme şartları gibi detayları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TOKİ ödeme planlarında dikkat çeken bir diğer detay ise memur maaş katsayısına bağlı artış sistemi oluyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte TOKİ ödeme şartları...

        2

        2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı

        3

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        4

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        5

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        6

        TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        7

        TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ sosyal konut projesinde ilk teslimat Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

        8

        TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN?

        Kura çekilişi sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme süreci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başlatılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır. Uygulamada genellikle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 ila 3 ay içinde bankalar üzerinden sözleşme işlemleri tamamlanmaktadır.

        Sözleşme aşamasında konut bedelinin yüzde 10’u peşinat olarak ödenirken, kalan tutar için 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır. Bu ödeme modeliyle TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli planlarla konut sahibi olmasını amaçlıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
