TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor, peşinat ödemesi ne kadar?
TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerinin en çok araştırdığı konu ödeme planı oldu. Kura takvimi doğrultusunda açıklanan kura sonuçlarının ardından 1+1 ve 2+1 konutların hak sahipleri e-Devlet TOKİ.gov.tr üzerinden isim listesi ile duyuruldu. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak nitelenen TOKİ projesinde ödeme planı, taksit miktar, vadesi ve peşinat tutarı belli oldu. TOKİ ödeme planına göre daireler yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar olacak? İşte 2026 TOKİ ödeme planı...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde heyecan İstanbul kurası ile sona erdi. TOKİ İstanbul sosyal konut projesinde hak sahipleri için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Taksit ödemeleri yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncelleniyor. Hak sahibi olan vatandaşlar öncelikle belirlenen banka şubelerinde konut satış sözleşmesini imzalayacak. Peşinat ödemesi sözleşme sırasında peşin olarak yatırılacak. İlk taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay itibarıyla başlayacak. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar olacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte TOKİ ödeme şartları...
2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ sosyal konut projesinde ilk teslimat Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN?
Kura çekilişi sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme süreci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başlatılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır. Uygulamada genellikle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 ila 3 ay içinde bankalar üzerinden sözleşme işlemleri tamamlanmaktadır.
Sözleşme aşamasında konut bedelinin yüzde 10’u peşinat olarak ödenirken, kalan tutar için 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır. Bu ödeme modeliyle TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli planlarla konut sahibi olmasını amaçlıyor.