81 ilde inşa edilecek 250 bin konutun için düzenlenen TOKİ kura çekimlerinde artık sona gelindi. İlgili kura çekimi ile ilgili başvuru yapan ve ancak kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşlar için TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve ne zaman alınır sorularının cevaplarını bir araya getirdik!