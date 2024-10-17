TOKİ kampanyası yarın bitiyor! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası şartları
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın bitiyor. TOKİ'den aldığı iş yeri ve konut ödemelerine devam eden vatandaşlar, borcunu peşin kapatması halinde yüzde 25 indirim alacak. İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası şartları...
TOKİ tarafından düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyasında yarın son gün! TOKİ'den ev veya iş yeri alan vatandaşlar, borcunu peşin ödediği takdirde yüzde 25 indirim imkânından faydalanabilecek. İlgilenenlerin, kampanya bitmeden bankaya başvurması gerekiyor. İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası...
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?
2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor.
BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLAR DA İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ, yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim 2024 tarihinde sona eriyor.
KAMPANYA ŞARTLARI
- İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
- Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.
- Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
- Kat mülkiyeti oluşan projelerde tapu devir işlemi için tapu harcı peşin tahsil edilecektir. Banka şubesine müracaatta site yönetiminden borcu yoktur ile ilgili Belediye’den rayiç bedel belgesi getirilmesi gerekmektedir.