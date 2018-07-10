Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) tarafından Silivri'de yapılan konutların çekilişi için geri sayım başladı. TOKİ Silivri konutlarından ev almak isteyenler nefeslerini tutup çekiliş tarihini beklemeye başladı. Peki; TOKİ Silivri konut çekilişleri ne zaman? İşte cevabı...

TOKİ SİLİVRİ KONUT KURASI NE ZAMAN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri’de TOKİ tarafından satışa sunulup başvuruları tamamlanan bin 356 konutun hak sahibi belirleme kurası, 11-12 Temmuz'da saat 11.00’da Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Başvuruları 18-29 Haziran döneminde yapılan konutların 934'ü alt gelir grubunda, 422'si orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'ine tekabül eden 234'ü sadece emekli vatandaşlara ayrıldı.

Alt gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konut, 198 bin lira bedel ve 961 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 422 konut ise 285 bin lira bedel ve bin 958 lira taksitle satışa sunuldu.