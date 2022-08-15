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TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak ve başvuru şartları neler? 24 ilde TOKİ müjdesi!

TOKİ sosyal konut projesine ilişkin sorgulamalar gündemdeki yerini koruyor. Kabine Toplantısı sonrası müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvuruları için önümüzdeki ayı işaret ederken yapılan son açıklamalar merak konusu oldu. İşte TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilenler...

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  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım süreci başladı. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar TOKİ başvuru tarihlerini ve kimlerin başvuru yapabileceğini araştırırken gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2022 TOKİ başvuruları ne zaman? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    BAKAN KURUM'DAN TOKİ AÇIKLAMASI

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;

    "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."

     
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR ŞARTLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı.  İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.

    Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

    Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

    Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

    2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. 
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

    Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

    TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

    Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

    Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

    Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

    Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

    Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

    Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.

    Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

     
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

    Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.
  • TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor, kimler başvurabilecek? il il konut fiyatları

    Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

    Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

    Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.

    Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

    Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

    Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

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