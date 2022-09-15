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TOKİ taksitleri sabit mi? 2022 TOKİ 100 bin konut projesi taksitleri zamlanacak mı?

TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları dün itibariyle başladı. Başvuruda bulunanlar veya başvuru da bulunacaklar detayları merak ediyor. Bu detaylar arasında "TOKİ taksitleri sabit mi?" sorusunun cevabı da yer alıyor. Peki, TOKİ 100 bin konut projesi taksitleri zamlanacak mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

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  • TOKİ taksitleri sabit mi? 2022 TOKİ 100 bin konut projesi taksitleri zamlanacak mı?
  • TOKİ taksitleri sabit mi? 2022 TOKİ 100 bin konut projesi taksitleri zamlanacak mı?

    TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz gün itibariyle resmen başladı. Projeye başvuranlar veya başvuracakların merak ettikleri arasında "TOKİ taksitleri sabit mi?" sorusunun cevabı da var. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar... 
  • TOKİ taksitleri sabit mi? 2022 TOKİ 100 bin konut projesi taksitleri zamlanacak mı?

    KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

    Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

     
  • TOKİ taksitleri sabit mi? 2022 TOKİ 100 bin konut projesi taksitleri zamlanacak mı?

    850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

    Hak sahiplerine konutlar;

    %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

     
  • TOKİ taksitleri sabit mi? 2022 TOKİ 100 bin konut projesi taksitleri zamlanacak mı?

    TAKSİTLER 6 AYDA BİR ZAMLANACAK

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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