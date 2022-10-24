TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yeri ile “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşanacak.