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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi ile 5. etap kura takvimi de belirlendi. TOKİ kuraları 21 Aralık Çarşamba günü itibarıyla Yozgat'ta çekilmeye devam ediyor. Yozgat TOKİ canlı yayın izleme ekranı ve sonuç sorgulama araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

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  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?

    TOKİ Yozgat kura çekilişi canlı izleme sayfası ve sonuç ekranına ilişkin araştırmalar arttı. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda noter huzurunda ve canlı olarak düzenlenecek çekiliş hakkında detayları haberimizde paylaştık. İşte TOKİ Yozgat kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ YOZGAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    21 Aralık Çarşamba günü devam eden TOKİ Yozgat kura çekimi ile Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı ilçelerinin evleri hak sahiplerini bulacak.

    NOT: Yozgat Akdağmadeni Umutlu ilçesinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi yapılmayacak.
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?

    YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Yozgat kura çekimi 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor.
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?

    İLÇELERE GÖRE TOKİ YOZGAT KURA TAKVİMİ

    20 Aralık: Akdağmadeni, Merkez, Sorgun

    21 Aralık: Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı

    NOT: Yozgat Akdağmadeni Umutlu ilçesinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi yapılmayacak.
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?

    21 - 25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    21 Aralık: Yozgat ve Artvin

    22 Aralık: Kırıkkale

    23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

    24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

    25 Aralık: Nevşehir
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?

    TOKİ YOZGAT KURA İSİM LİSTESİ (20 ARALIK)

    TOKİ Yozgat 20 Aralık kura çekilişinde çıkan bazı hak sahiplerinin isim listesi şu şekildeydi; 
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?
  • TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN KURA SONUÇLARI | 21 Aralık 2022 TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura saat kaçta?

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