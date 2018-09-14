Tokushima Vortis - FC Gifu maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Tokushima Vortis, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü FC Gifu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Tokushima Vortis 50 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken FC Gifu 32 puanda ve 19. sırada. Tokushima Vortis son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Gifu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 307 kodlu maçı oynayanlar; Tokushima Vortis galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, FC Gifu galibiyet oranı 4.60.

Tokushima Vortis son haftadaki FC Gifu müsabasında 0-3 yenildi.

FC Gifu ise Tokushima Vortis karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Tokushima Vortis, evinde 10 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 16 gol yedi.

FC Gifu, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Gifu 17 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

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