Tokushima Vortis - Fukuoka maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Tokushima Vortis, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Fukuoka takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. 31 puanlı Tokushima Vortis 15. sırada bulunuyor, Fukuoka 40 puana sahip ve 6. sırada. Tokushima Vortis son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fukuoka son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 551 kodlu maçı oynayanlar; Tokushima Vortis galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Fukuoka galibiyet oranı 2.70.

Tokushima Vortis son hafta oynanan Tokyo Verdy maçında 2-1 yenildi.

Fukuoka, Fagiano Okayama karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Tokushima Vortis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Tokushima Vortis, kendi sahasında 16 gol attı, 13 gol yedi.

Fukuoka, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fukuoka 11 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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