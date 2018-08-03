Tokushima Vortis - Mito Hollyhock karşılaşma önü

Tokushima Vortis ve Mito Hollyhock, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Tokushima Vortis 34 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Mito Hollyhock 36 puanda ve 10. sırada. Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Mito Hollyhock, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokushima Vortis kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Mito Hollyhock sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Tokushima Vortis önceki hafta Tokyo Verdy mücadelesinde 2-1 yenildi.

Mito Hollyhock ise Zweigen Kanazawa karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Tokushima Vortis, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 14 gol yedi.

Mito Hollyhock, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mito Hollyhock 12 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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