Tokushima Vortis - Omiya maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig maçında Tokushima Vortis ile Omiya, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Tokushima Vortis 28 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Omiya 38 puanda ve 7. sırada. Tokushima Vortis son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Omiya, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 207 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokushima Vortis kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Omiya sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Tokushima Vortis son hafta oynanan Tokyo Verdy maçında 0-0 berabere kaldı.

Omiya, Iwata karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Tokushima Vortis, 14 gol attı ve 12 gol yedi.

Omiya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Omiya, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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