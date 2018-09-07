Tokushima Vortis - Tochigi SC maçı rakamları

Japonya J2 Lig maçında Tokushima Vortis ile Tochigi SC, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Tokushima Vortis 47 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Tochigi SC 41 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Tokushima Vortis, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tochigi SC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 301. İddaa'da Tokushima Vortis kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Tochigi SC kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tokushima Vortis son haftadaki Tochigi SC müsabasında 1-0 kazandı.

Tochigi SC, Tokushima Vortis karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Tokushima Vortis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Tokushima Vortis, kendi sahasında 25 gol attı, 15 gol yedi.

Tochigi SC, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tochigi SC 10 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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