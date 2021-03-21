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Tokyo 2020: Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak

Olimpiyat Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelemenin ardından bu yaz Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat ve Paralimpiyat Oyunları'na yabancı seyircilerin katılamayacağını açıkladı.

Tokyo 2020: Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Olimpiyat Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelemenin ardından bu yaz Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat ve Paralimpiyat Oyunları'na yabancı seyircilerin katılamayacağını açıkladı.

Karar, Japon yetkililerin Olimpiyatların düzenlendiği tarihte ülkeye yabancıların girişine izin verileceği konusunda bir garanti verememesi üzerine alındı.

Komite, bu sayede Japonya'da sosyal mesafeye uymanın daha kolay olacağını söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, bunun "herkes açısından büyük bir ödün" olduğunu, fakat zor kararlar vermek zorunda kaldıklarını söyledi

Bach "Her kararımızda önce güvenliği düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Uluslararası Paralimpiyat Komitesi Başkanı Andrew Parsons ise "İdeal dünyada uluslararası seyircilerin olmasını isterdik fakat küresel pandemi nedeniyle ideal bir dünyada olmadığımızı kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Britanya Olimpiyat Komitesi kararın üzücü olduğunu, fakat bir yandan da Olimpiyatların güvenliği için sergilenen özeni gösterdiğini söyledi.

Olimpiyatların maliyeti Covid-19'a karşı alınan önlemler nedeniyle 2,8 milyar dolar arttı.

Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz'da, Paralimpiyat'ın ise 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

Yarışmalara 200 civarı ülkeden 11 binden fazla atletin katılması öngörülüyor.

Olimpiyat oyunları geçen yıl koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte, modern tarihte ilk defa ertelenmişti.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin düzenlediği bir anket, halkın çoğunun Olimpiyatların iptal edilmesi veya ertelenmesini istediğini ortaya koymuştu.

Oyunlar iki dünya savaşı döneminde iptal edilmişti.

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