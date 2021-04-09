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Kısıtlamaların uzatılması Tokyo,Kyoto ve Okinawa’yı kapsayacak. Bloomberg'in haberine göre yarı OHAL dönemi olarak adlandırdıkları (State of emergency) Hyogo, Miyagi ve Osaka’da mayıs ayından beri uygulanıyor.

Ocak ayından itibaren Kanagawa, Saitama ve Çiba’da uygulanan yasaklar mart ayının sonuna kadar devam etmişti. Başbakan Suga Yoşhide yaptığı açıklamada, ülke genelinde (Covid-19) vakaların artmasıyla birlikte yarı olağanüstü hal döneminin uzatılması kararlaştırıldı.

Hükümet, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı yine aynı nedenle iptal ettiğini açıklamış, olimpiyatları 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarihine ertelemişti.

Yüksek vaka sayısını rağmen ülke genelinde Covid-19’dan kaynaklanan can kayıpları ABD, İngiltere ve çoğu Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha düşük seviyede.