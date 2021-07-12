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Tokyo oteli ‘‘yalnızca Japon’’ asansör işaretinden dolayı özür diledi

Tokyo’da Akasaka Excel Hotel Tokyu adlı otel, ülkede düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları öncesi Covid-19’a karşı aldığı önlemler kapsamında asansörlere yazdığı ‘‘yalnızca Japonlar’’ ve ‘‘yalnızca yabancılar’’ işaretlerini kaldırdı.

Tokyo oteli ‘‘yalnızca Japon’’ asansör işaretinden dolayı özür diledi
Tokyo otelinden özür
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Reuters

Otel yönetiminin Tokyo Olimpiyatları öncesi asansörlerde kullandığı uyarılar sosyal medyada tepki toplamıştı.

Reuters’a konuşan bir otel yetkilisi, yabancılara karşı ayrımcılık yapmak gibi bir niyetinin olmadığını söylerken konunun yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi.

Asansörlerde kullanılan işaretlerin pazar sabahı kaldırıldığını ancak bunun yerine hangi ifadeyi kullanacaklarını otel yönetimiyle tartıştıklarını söyledi.

İşaretler, sosyal medyada sert eleştirilere yol açmıştı. Twitter kullanıcıları "Japonya'da apartheid yeniden canlandı." tweetini attı.

Ülkede Covid-19 gölgesinde düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları için tartışmalar sürerken ülkede olağanüstü hâl ilan edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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