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Tokyo ve çevresi için Kovid-19'un Delta varyantı uyarısı

Japon bilim insanları Tokyo metropolündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 30'dan fazlasının, virüsün Delta varyantından kaynaklandığını bildirdi.

Tokyo ve çevresi için Kovid-19'un Delta varyantı uyarısı
AA

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 uzman heyeti toplantısında, Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) yetkilileri Kovid-19'un Delta varyantına ilişkin uyarıda bulundu.

Buna göre NIID yetkilileri, virüsün önce Hindistan'da ortaya çıkan ve L452R mutasyonunu olarak bilinen türünün, Tokyo ve çevresinde tespit edildiği kişilerdeki örnekleri incelemeye aldı.

İnceleme sonrası başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerindeki tüm Kovid-19 vaka oranının yüzde 34'ünü, bu mutasyona yakalananların oluşturduğu ortaya çıktı.

Heyet toplantısında NIID yetkilileri, Delta varyantı vakalarının haziran ortasında artış gösterdiği, temmuz sonuna kadar ise yüzde 75 oranında yayılmasını hızlandıracağına dikkati çekti.

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