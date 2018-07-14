Tokyo Verdy - Renofa Yamaguchi maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Tokyo Verdy, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Renofa Yamaguchi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. Tokyo Verdy 32 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Renofa Yamaguchi 40 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Tokyo Verdy, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 215. İddaa'da Tokyo Verdy kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Renofa Yamaguchi kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tokyo Verdy önceki hafta Tokushima Vortis mücadelesinde 2-1 kazandı.

Renofa Yamaguchi, Ehime FC karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Tokyo Verdy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Tokyo Verdy, kendi sahasında 15 gol attı, 10 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Renofa Yamaguchi 21 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.