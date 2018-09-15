Tokyo Verdy - Roasso Kumamoto maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Tokyo Verdy, 16 Eylül 2018 Pazar günü Roasso Kumamoto takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:00. Tokyo Verdy 55 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Roasso Kumamoto 26 puanda ve 21. sırada. Tokyo Verdy son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Roasso Kumamoto, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 565 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokyo Verdy kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Roasso Kumamoto sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Tokyo Verdy son hafta oynanan Tokushima Vortis maçında 2-1 kazandı.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

Tokyo Verdy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Tokyo Verdy, kendi sahasında 26 gol attı, 16 gol yedi.

Roasso Kumamoto, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Roasso Kumamoto 17 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.

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