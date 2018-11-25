Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, esmer bir kadınla yürürken mağaza vitrinlerine bakan Tolga Ciğerci, flaşların patlamasıyla panik yaptı.

Futbolcunun yanındaki esmer güzel yüzünü saklarken, Ciğerci anında kendisini fotoğraflayan muhabirlerin yanına yöneldi. Ciğerci, "Arkadaşımla olan fotoğrafları sil, beni tek çek. Yoksa sıkıntı olur" dedi.

Fotoğrafları sildirme çabaları sonuçsuz kalan futbolcu, sinirli bir şekilde yoluna devam etti.

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