Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadele öncesi Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı. Mücadele öncesi takımlar ise Türk bayrağı eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tolga Ciğerci'nin zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan karşılaşma Hertha Berlin'in 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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