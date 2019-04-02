Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı

Giriş: 02.04.2019 - 10:35 | Güncelleme:  

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, hayatına yeni bir sayfa açıp, iki yıl önce Amerika’ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    1|37

    Oyuncu Tolga Karel, iki yıl önce Amerika’ya yerleşti. Bir süre işsiz kalan Karel, TIR şoförü olmuştu. Hayatında yeni bir sayfa açan Karel, yaşamını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

  • 2Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    2|37

    "ÇOK İÇİMDEN GELDİ"

    Bu kez ünlü oyuncu, Arizona Çölü'nde namaz kıldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Karel, paylaşımına, "Çok içimden geldi, Arizona'da namazımı kılmak istedim. Cami yok ama önemli değil, inanan gönüllere her yer Rabbim'in evi. Allah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım! Hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol. Amin" notunu düştü. Karel'in paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

  • 3Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    3|37
  • 4Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    4|37
  • 5Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    5|37
  • 6Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    6|37
  • 7Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    7|37
  • 8Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    8|37
  • 9Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    9|37
  • 10Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    10|37
  • 11Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    11|37
  • 12Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    12|37
  • 13Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    13|37
  • 14Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    14|37
  • 15Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    15|37
  • 16Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    16|37
  • 17Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    17|37
  • 18Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    18|37
  • 19Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    19|37
  • 20Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    20|37
  • 21Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    21|37
  • 22Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    22|37
  • 23Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    23|37
  • 24Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    24|37
  • 25Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    25|37
  • 26Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    26|37
  • 27Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    27|37
  • 28Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    28|37
  • 29Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    29|37
  • 30Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    30|37
  • 31Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    31|37
  • 32Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    32|37
  • 33Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    33|37
  • 34Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    34|37
  • 35Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    35|37
  • 36Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    36|37
  • 37Tolga Karel, Arizona Çölü'nde namaz kıldı - Magazin haberleri
    37|37

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0