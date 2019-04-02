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"ÇOK İÇİMDEN GELDİ"



Bu kez ünlü oyuncu, Arizona Çölü'nde namaz kıldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Karel, paylaşımına, "Çok içimden geldi, Arizona'da namazımı kılmak istedim. Cami yok ama önemli değil, inanan gönüllere her yer Rabbim'in evi. Allah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım! Hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol. Amin" notunu düştü. Karel'in paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırması dikkatlerden kaçmadı.